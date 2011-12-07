В Казани на время Фестиваля духовых оркестров перекроют несколько дорог

В Казани с 6 по 8 августа будет проходить фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Традиционно фестиваль пройдёт на нескольких площадках города.

Для него выбрано девять площадок: территория Казанского Кремля, Кремлёвская набережная, набережная озера Кабан, улица Баумана, Первомайская площадь, парки «Чёрное озеро», «Крылья Советов», Урицкого, а также мероприятие пройдёт в здании аэропорта.

На время прохождения колонн для автомобилей будут перекрыты следующие улицы: улица Баумана (на пересечении с улицами Университетская, Астрономическая, Чернышевского, Профсоюзная); улица Кремлевская (на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский спуск до пересечения с улицей Профсоюзная).

Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сборнике документов и правовых актов.