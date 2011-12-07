12 сентября в Казани начали свою работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки

7.30 утра. Торговля идет бойко. Несмотря на ранний час, на площадке полно народа. Покупатели с авоськами и тележками неспешно прогуливаются вдоль прилавков, приглядываясь к товару. Повсюду образуются стихийные очереди. «Кто последний?», «Скидку не сделаете?» — слышатся голоса.

Наибольшим спросом у казанцев пользуются овощи. Капусту и свеклу можно приобрести по цене 10 рублей за кг. За кило моркови и картофеля продавцы просят 12 рублей. А репчатый лук уходит по цене 18 рублей.

Разноцветные торговые палатки стоят плотными рядами. Внутри каждой — вежливый улыбчивый продавец.

— Яблоки не уродились в этом году, — жалуется фермер из Высокогорского района. — По 10 штук на каждом дереве. Зато ягод — море.

— Главное, чтоб и у вас не было убытков и мы без запасов на зиму не остались, — отзывается пожилая покупательница в розовом плаще.

К слову, килограмм сливы стоит 50 рублей. Приобрести облепиху можно по 250 рублей. А вот малина подороже — за кило придется выложить 300 рублей.

Ярмарку можно сравнить со сказочным островом, случайно выросшим посреди города. Торговые ряды соседствуют с живым потоком легковых автомобилей — это покупатели прибывают на парковку, чтобы загрузить в свои багажники мешки и сетки с продуктами. Среди палаток пахнет деревней, вспоминается детство, не сразу понимаешь, что за всем этим — нелегкий труд сельчан.

— Леня, нам еще мяса надо на суп взять! — напоминает своему спутнику дама средних лет.

— Сейчас выберем, — отзывается мужчина.

Кстати, стоимость говядины варьируется от 290 до 340 рублей за кг. За кило свинины просят 220 рублей. А самое дорогое мясо на ярмарке — конина, 450 рублей за кг.

К сожалению, многие торговцы не надевают медицинские маски и перчатки, забывая о предписаниях Роспотребнадзора. Не обнаруживаем мы на прилавках и дезинфицирующих средств. Видимо, продавцы продукции высокого качества отличаются крепким иммунитетом и никаких вирусов не боятся. Впрочем, и далеко не все покупатели соблюдают меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

— Люди уже устали от строгого масочного режима, — вздыхает торговец молочной продукцией. — Хочется жить как раньше.

— Мне кажется, почти все уже переболели ковидом, — вступает в разговор ее коллега. — Просто бессимптомно.

Между прочим, литр деревенского молока можно приобрести за 30 рублей, а кило домашнего творога стоит 120 рублей. За кг сыра ручной работы фермеры просят 550 рублей. Стоимость 250-граммовой упаковки свежей сметаны — 50 рублей.

Первая осенняя ярмарка оказалась чрезвычайно богатой. Сюда привезли свой товар сельхозпроизводители из многих районов Татарстана. Для себя приобретаем мед. За кг янтарного лакомства нужно заплатить 290 рублей. Также берем шерстяные носки — 50 рублей за пушистую пару.

Самые необычные товары, увиденные нами на ярмарке, — это чага (березовый гриб) по 200 рублей за кило и вязаные игрушки ручной работы (150 — 300 руб­лей за штуку).

Кстати

Для жителей Авиастроительного района сельхозярмарки по субботам проходят на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева, возле домов по адресам: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27. В Вахитовском районе торговля организована на месте пересечения улиц К.Тинчурина и Татарстан. В Кировском районе ярмарку проводят возле следующих домов: ул. Краснококшайская, д. №150/2 и ул. Батыршина, д. 20. В Московском районе пополнить продуктовый запас можно на площадке по адресу: ул. Ш.Усманова, 1. Казанцев в Ново-Савиновском районе приглашают за покупками на территорию рынка на ул. Ак. Лаврентьева и возле торгового комплекса по адресу: пр. Х.Ямашева, д. 71а. В Приволжском районе ярмарки по субботам развернут на ул. Р.Зорге, д. 66, к.1 и на ул. Ю.Фучика, д. 72. В Советском районе купить свежую сельскохозяйственную продукцию предлагается в агропромышленном парке «Казань», рядом с домом №12 по ул. Закиева и возле дома №7 по ул. Липатова. Кстати, в текущем году ярмарки пройдут и на парковке ТЦ «Радужный» в пос. Осиново Зеленодольского района Татарстана.