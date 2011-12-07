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Узнать возраст домов Казани можно на интерактивной карте

Карта окрашена в 6 цветов, обозначающих возраст тех или иных построек.

Столица республики обзавелась интерактивной картой, демонстрирующей возраст городских зданий. Наиболее теплыми цветами на карте отмечены самые старые постройки, более новые здания окрашены в холодные цвета.

Таким образом, Казанский Кремль получил оранжевый окрас, а вот центр семьи «Казан» - фиолетовый.

Как пояснили создатели карты, свободные пространства и вода были окрашены в черный цвет в соответствии с символом Казани - Зилантом. Тот же цвет получили и здания, чья дата постройки осталась неизвестной.

Ознакомиться с картой можно на сайте how-old-is-this.house.

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