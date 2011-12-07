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В Казани новогодний фейерверк можно будет запускать на четырех площадках

С 20 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим.

В Казани определили четыре площадки для запуска новогоднего фейерверка, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Напомним, в Татарстане с 20 декабря и до 10 января будет действовать особый противопожарный режим. В указанный период нельзя пользоваться пиротехническими изделиями 1-3 класса опасности.

Запуск фейерверков в Казани разрешен: на Майдане на ул. Гаврилова (Авиастроительный и Ново-Савиновские районы), на Нижне-Заречной дамбе (Кировский и Московский районы), на автостоянке напротив площади «Сабантуй» в Березовой роще (Приволжский и Советский район), на площадке возле Казанского ипподрома, между ул. Жиганова и ул. Полушкина (Советский район).

Площадками могут воспользоваться жители всех районов.

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