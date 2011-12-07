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Камеры нового поколения установили в казанских автобусах

Перевозчики допускают, что будут публиковать фото безбилетников.

В 53 казанских автобусах установили камеры нового поколения. Главная особенность новых камер — теперь можно следить за происходящим в салоне в реальном времени. В Каждом из автобусов было установлено по 6 камер: две направлены в салон автобуса, а еще 3 — на двери. Об этом рассказали в ассоциации автотранспортных предприятий РТ.

Отмечается, что в подобных камерах установлена СИМ-карта. С помощью компьютера диспетчер может узнать дорожные условия, самочувствие водителя и тд.

Также в АТП утверждают, что качество камер улучшится. Система поможет выявлять безбилетных пассажиров. Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право публично обнародовать данные фотографии.

КВ
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