В Казани на уборку улиц от снега вышло 299 единиц спецтехники

В Казани сегодня днем для уборки улиц от снега были задействованы 299 единиц специальной техники и 382 дорожных рабочих, а также 71 тракторная щетка, 51 фронтальный погрузчик, 60 комбинированных дорожных машин, более 20 МКСМ «Барсик», 71 самосвал, и другие виды техники.

Снег вывозят со следующих участков улиц: Нариманова, Рихарда Зорге, Амирхана, Павлова, Айдарова, Несмелова, Болотникова, Павлюхина, Тази Гиззата, Декабристов, Вересаева, Батурина, Назарбаева, Фрунзе, Восстания, Лушникова, Пролетарская, Кремлевская, с площади Вахитова, Свободы и других участков.

Как сообщается на сайте мэрии, за минувшие сутки вывезли более 7,1 тыс. тонн снега, в уборке были использованы 453 дорожных рабочих и 594 единицы спецтехники.