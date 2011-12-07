Полиция Казани начала рейд по проверке мотоциклистов. Особое внимание сотрудники ГИБДД обращали на права, регистрацию и уровень шума.

Чтобы погонять «со звуком», водители заменяют глушитель с обычного на прямоточный, что ведет к нарушению ПДД. Это и проверяли автоинспекторы ГИБДД, применяя при проверке специальный прибор. Если уровень шума будет превышен, автолюбителю придется заплатить штраф.

В Госавтоинспекции напомнили, что основными причинами ДТП с мотоциклистами являются превышение скорости и недостаток опыта. В этом сезоне произошло уже четыре мотоаварии. Последняя произошла накануне — в Лаишево.