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Полиция Казани начала рейд по проверке мотоциклистов

Автоинспекторы измеряют уровень шума глушителей при помощи спецприбора. 

Полиция Казани начала рейд по проверке мотоциклистов. Особое внимание сотрудники ГИБДД обращали на права, регистрацию и уровень шума.

Чтобы погонять «со звуком», водители заменяют глушитель с обычного на прямоточный, что ведет к нарушению ПДД. Это и проверяли автоинспекторы ГИБДД, применяя при проверке специальный прибор. Если уровень шума будет превышен, автолюбителю придется заплатить штраф.

В Госавтоинспекции напомнили, что основными причинами ДТП с мотоциклистами являются превышение скорости и недостаток опыта. В этом сезоне произошло уже четыре мотоаварии. Последняя произошла накануне — в Лаишево.

КВ
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