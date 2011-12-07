В Казани 16-17 апреля пройдет городской фестиваль «Мамник»

В Казани 16–17 апреля пройдет городской фестиваль для мам под названием «Мамник».

Как пояснила Катерина Федотова, руководитель локации «Бриз» сети подростковых клубов, основная цель события — помочь мамам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«По сути, на том или ином этапе своей жизни любая мама испытывает трудности, — пояснила руководитель. И мы хотим показать, что это не повод отчаиваться, все в руках самой женщины. Неважно, в какой точке она сейчас находится. Главное — начать действовать. Мы готовы вдохновить и дать практические инструменты. Важно, чтобы мамы ушли с мыслью о том, что все возможно. Если из всех пришедших хотя бы одна начнет делать что-то иначе и получит результат, будем считать, что мероприятие удалось», сказала Федотова.

Спикеры подобраны так, чтобы у женщин была возможность поработать над собой, послушав выступления психолога, стилиста, визажиста — и получить инструменты для роста и заработка от журналиста, писателя и блогера. Также перед участницами выступит юрист. Дополнительным приятным бонусом станут выступление артистов, кофе — брейк и розыгрыш призов.

Место проведения — Степана Халтурина, 11/10, Молодежный центр «Свои». Программа каждого дня рассчитана на время с 11 до 14 часов.