Возле станции «Козья Слобода» могут появиться новые арт-объекты

В казанском парке около станции метро «Козья Слобода» могут появиться скульптуры коз. Идея нового арт-объекта принадлежит скульптору Зульфие Мухамедьяровой.

«Если памятников у нас достаточно, то арт-объектов и парковых скульптур недостаточно», — подчеркнула Мухамедьярова.

Появление новых арт-объектов около станции метро согласуют. Об этом на встрече с творческой молодежью в рамках Международного дня культуры рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин встретился с творческой молодежью города и обсудил создание условий для творчества креативных татарстанцев.