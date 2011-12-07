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Возле станции «Козья Слобода» могут появиться новые арт-объекты

Новые арт-объекты согласуют.

В казанском парке около станции метро «Козья Слобода» могут появиться скульптуры коз. Идея нового арт-объекта принадлежит скульптору Зульфие Мухамедьяровой.

«Если памятников у нас достаточно, то арт-объектов и парковых скульптур недостаточно», — подчеркнула Мухамедьярова.

Появление новых арт-объектов около станции метро согласуют. Об этом на встрече с творческой молодежью в рамках Международного дня культуры рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин встретился с творческой молодежью города и обсудил создание условий для творчества креативных татарстанцев.

КВ
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