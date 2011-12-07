Кафе и рестораны открыли летние веранды и террасы

Весь период карантина они работали в закрытом режиме — готовили еду и доставляли ее клиентам на дом. Теперь кафе и рестораны могут принимать гостей, правда, пока только на летних верандах.

— С утра проехал по городу — приятно видеть работающие кафе и рестораны. На верандах за столиками уже есть люди, настроение у всех хорошее. Режим работы летних веранд определен с 8 утра до 10 вечера, чтобы посетители могли здесь позавтракать, пообедать, поужинать. Роспотребнадзор дал возможность согласовывать время работы с самими предприятиями. Летняя веранда — это выгодно для любого ресторана, кафе, поэтому не стоит жалеть денег на ее оформление. При хорошей кухне, качественном обслуживании и разумной ценовой политике эти затраты окупятся. Надо постараться, чтобы эти веранды стали одной из достопримечательностей нашего города, — рассказал руководитель Ассоциации отельеров и рестораторов города Казани Зуфар Гаязов.

На верандах в обязательном порядке должны соблюдаться строгие правила рассадки гостей: за четырехместным столом могут сидеть только два человека. Расстояние между столами — не менее 1,5 метра. Исключение делается для семей с детьми — они могут сидеть за одним столом. Официанты работают в защитных масках и перчатках.

По словам председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, поступило примерно 150 заявок от ресторанов и кафе на открытие летних веранд. И наверняка количество заявок будет увеличиваться. Главное при обслуживании гостей — соблюдение всех правил безопасности.

Кстати, если традиция общения за накрытым вкусной едой столом на верандах и террасах придется татарстанцам по душе, вполне возможно, что сезон их работы продлится до глубокой осени. Конечно, если погода позволит посидеть на улице.

Когда будет разрешено открыть стационарные залы кафе и ресторанов, пока не известно. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.