Парк Молодоженов: хотят ли казанцы перемен?

Находится он напротив автовокзала неподалеку от речного вокзала и фактически первым среди городских общественных пространств попадается на глаза приезжим. Так сказать, ворота Казани. Признаться, 5 лет назад это место выглядело уныло. Но казанцы надеялись, что волна перемен дойдет и до парка Молодоженов. Не сбылось.

Полдень понедельника. На единственной аллее парка немноголюдно. Жужжат бензокосилки, рабочие проводят первый в сезоне сенокос. На первый взгляд, чисто, нигде нет мусора. Но потом отмечаешь скучный пейзаж. Облезлые скамейки. Вместо клумб заросшие травой лужайки. Пустые конструкции для уличных вазонов. Кругом нет ни одного цветочка. Глазу не за что зацепиться.

Этот парк хорош для велосипедистов, потому что там относительно хорошие дорожки и мало гуляющих. Нравится здесь пенсионерам и любителям теплых компаний. Мы стали свидетелями, как группа молодых девушек отмечала получение аттестата зрелости, в руках у каждой было пиво.

Прогуливаясь по аллее и расспрашивая встречных, ожидали, что горожане будут прямо-таки пылать недовольством, что парк много лет не благоустраивают. Ошиблись. Альберт Киямович живет на улице Портовой. Старается каждый день выходить на прогулку: врачи посоветовали.

- Лично меня здесь все устраивает, - говорит пенсионер. - Из-за того что жилые дома находятся в отдалении, желающих прогуляться не так много. Я два круга не спеша прохожу, а потом сижу в тишине. Мне бы не хотелось, чтобы детвора тут носилась, молодежь галдела. Цветов не хватает - это да! Но с этой пандемией, видимо, городским властям не до клумб.

Супругам Ильнуру и Ляйсан тоже нравится парк Молодоженов. Ляйсан признается, что каждый день с сыновьями Каримом и Марселем идут сюда на прогулку. И это несмотря на то, что рядом с домом облагороженный сквер Тинчурина, где есть детский городок с качелями и горками.

- Здесь мальчикам спокойно и безопасно, - говорит Ляйсан. - Машин нет, велосипедистов с роллерами очень мало. Можно немного расслабиться, пока сыновья играют. Нравится и немноголюдность, особенно в свете последних событий с пандемией и требованием выдерживать социальную дистанцию. Тем не менее небольшую детскую площадку с песочницей хотелось бы.

Прошедшие годы не отразились на «памятнике» советским спортплощадкам - металлических турниках, шведской стенке и перекладинах: до сих стоят незыблемо. Сделаны на века, и даже у сборщиков металлолома не поднялась рука демонтировать конструкции.

Судя по тому, что земля под ними вытоптана, желающих заняться спортом в этом районе достаточно. Из этого можно сделать вывод, что в парке очень нужны площадка для воркаута, уличные силовые тренажеры.

- Парк не оправдывает свое название, - считает местный житель Роман Евгеньевич. - Сюда уже давно не приезжают новобрачные. Во-первых, обстановка не праздничная, во-вторых, абсолютно не решен вопрос с парковкой. Надо либо название менять, либо всю инфраструктуру парка.