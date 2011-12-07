Сквер на Авангардной: истории из жизни одного пустыря Казани

С ходом создания удобного общественного пространства на окраине Казани и историей этого пустыря, расположенного возле дома № 66 по улице Авангардной, ознакомился корреспондент «Казанских ведомостей».

— Сейчас идет окончательное формирование и зонирование участка под сквер, — рассказывает Фаиль Мифтахов, мастер ООО «Гринстан», ведущего здесь ландшафтные работы. — Укладываем специальную брусчатку на прогулочные дорожки, оборудуем детскую игровую площадку. Небольшое футбольное поле и сцена для концертов уже почти готовы. Для прогулочной зоны готовим три варианта покрытия — брусчатку, деревянные тротуары-настилы, обычный асфальт тоже будет частично использоваться.

— Фаиль, по мнению местных жителей, вырубили слишком много деревьев — они ведь послужили бы укрытием от солнца. А так пока получается, что центр сквера — это открытая асфальтовая площадка. Сидеть тут на лавочках под палящим солнцем будет тяжело, особенно пенсионерам.

— Нет, весь сквер планируется как большая зеленая зона. Вот видите, возле брусчатой дорожки лежит чернозем — он пойдет на озеленение территории. Да, старые высохшие деревья вырубили, но вместо них посадим новые. Кроме деревьев в разных частях сквера будут и кустарники. Кстати, на месте тополей, от которых летом много пуха, посадим сосны.

— Планом благоустройства сквера предусмотрено оснастить его системой Wi-Fi для бесплатного доступа к интернету. Оптико-волоконные линии уже заведены?

— Инженерные работы для этого выполнены, пришлось много времени потратить на переукладку проходящих здесь коммуникаций. Гильзы для кабелей заведены, а саму линию после завершения основных работ придут создавать уже IT-специалисты.

— Работы идут по графику?

— Да, с этим все в порядке. Планируем сдать сквер, как и намечалось, ко Дню города — 30 августа.

Пока разговариваем с мастером участка, одна из вышедших из подъезда женщин (та, что постарше, в белом платке) неспешно приготовила наблюдательный пункт — предусмотрительно вынесенный стул.

— Апа, думаю, вы довольны тем, как преображается ваша дворовая территория?

— Конечно, сынок! Сколько лет без пользы пропадал этот заросший бурьяном пустырь. Одна достопримечательность в нем только и была — огромные баки для мусора, — рассказывает пожилая женщина. — До 1970-х годов на этом месте стояли 7 бараков, построенных еще в годы войны. Потом их снесли, и первое время тут было неплохо. Среди росших березок поставили скамейки, и мы, местные жители, с удовольствием здесь гуляли, отдыхали. Не парк, конечно, но место для отдыха было хорошее. А в 90-х пустырь облюбовали наркоманы и наши «тяп-ляповские» гопники…

— О, этих гопников 90-х я на всю жизнь запомнила, — неожиданно включается в разговор молодая женщина. — Вот здесь стояла длинная невысокая ограда, и они целыми днями сидели на ней в ряд: в телогрейках, надвинутых на глаза шапочках, хмурые — все, как один, похожи друг на друга. А я тогда была девчонкой, мама часто отправляла меня из Советского района к моей тете помочь по хозяйству. (Показывает на женщину в платке.) И вот идешь мимо этих насупленных ребят и трясешься от страха: если начнут приставать, что я, девчонка, могу сделать против них? Вот так иду однажды, и кто-то из них встает и идет ко мне развязной походкой, улыбаясь. Думаю, ну все, началось! Но парнишку одернул более старший из компании: «Не трогать! Это своя! У нее тут тетка живет». Вот такое было время тогда. А приедешь в свой район, на улице тоже начинают приставать гопники, уже местные, со своими глупыми вопросами: «А ты откуда? Здесь живешь? А докажи! Кого знаешь на районе? Братьев Шишкиных, говоришь, знаешь… Ну ладно, ладно, иди тогда…» Вот времечко-то было… — качает головой женщина. — Поэтому мы очень рады, что в наш район пришли такие добрые перемены.

Да, другие времена — другие песни. Теперь свои любимые мелодии молодежь будет слушать, гуляя в наушниках по удобному современному парку, оборудованному системой Wi-Fi. Знаменитый в 90-е годы своей бандой «Тяп-Ляп» превращается в удобный для жизни обычный микрорайон, раскинувшийся возле живописного легендарного озера Кабан.

Справка «КВ»

Территория, расположенная между школами №114 и 48, благоустраивается в соответствии с программой Президента Татарстана «Наш двор». Площадь этого двора, вокруг которого находятся три многоэтажных дома и детский садик, составляет 7772 кв. м. Новый сквер обещают сдать в III квартале 2020 года.