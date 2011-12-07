В Казани на второй линии метро планируют построить 12 станций

Главгорэкспертиза выдала заключение о соответствии по проекту строительства второй линии казанского метрополитена, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена от станции „Фучика“ до станции „Сахарова“. Концепция предполагает сооружение 12 станций мелкого заложения», — уточняется в сообщении.

Первый участок второй линии пройдет через Приволжский и Советский районы Казани. Всего — 4 станции. Здесь же будет размещена станция «Юлиуса Фучика», с которой можно будет пересесть на станцию первой линии «Дубравная».

Напомним, на данный момент в Казани построена одна линия метрополитена, включающая в себя 11 станций.