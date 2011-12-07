Метшин сравнил Казань с ребенком и заявил, что знает «свои болевые точки»

Рост населения связан не только с естественными демографическими процессами, но также и с интересом со стороны мигрантов — трудовых, студентов и прочих. Для комфортного развития столица Татарстана нуждается в инфраструктуре — дороги, дома, общественные пространства, социальная инфраструктура.

«Мы отлично на сегодняшний день знаем свои болевые точки, где каких объектов не хватает. У нас налажена коммуникация и обратная связь с нашими жителями. Их пожелания, их активность помогают нам своевременно выявлять те или иные болевые точки, мы их аккумулируем, и они являются фундаментом наших решений», — заявил Метшин.

Школы и детские сады

Мэр Казани отмечает, что основной критерий, по которым власти судят об проблеме, - это позиция жителей на встречах с властями, диалог с главами районов, обращения и иные заявления.

Некоторые вопросы, правда, ставят на, как выразился Метшин, «лист ожидания». Но это связанно не с громкостью голоса населения, а с тем, какое количество людей нуждается в решение проблемы. Поэтому градоначальник отмечает, что не нужно «громче кричать».

Так, 2018 году открылась школа № 183 и на той территории, где она была построена, уже нужна новая, привел пример мэр. Как и во многих других районах. До конца года планируется завершение строительства восемь детских садов, а за три года их было построено 26 и еще шесть общеобразовательных школ по национальным проектам.

«Мы эти проблемы знаем. Но Казань и казанский бюджет — это такой же живой организм, как семья. Наверное, ребенку, которому исполнилось 18 лет, сразу же хочется машину и все остальные прелести взрослой жизни, но родители протягивают ноги по одеялу и в первую очередь, наверно, вкладываются в образование ребенка, в его обучение. То же самое у нас», — отметил Метшин.

Машина «для ребенка»

Что же касается транспорта, то и здесь на помощь городским властям пришли национальные проекты — в том числе с их помощью удалость привести 83% дорог в нормативное состояние. По оставшимся есть обращения горожан, и поэтому, по заявлению Метшина, эти вопросы тоже на контроле.

Сейчас это вопрос не только качества дорог, но и их безопасности. Перед властями стоит задача снизить показатель смертности в 3,5 раза. И для этого необходимы такие масштабные проекты, как Большое казанское кольцо, дороги-дублеры и многие другие.

«Планы конкретные, понятные, долгожданные, и мы четко знаем, когда мы к каждому этапу реализации того или иного проекта придем», — заявил градоначальник.

Национальные проекты

Именно теме национальных проектов и их реализации была посвящена сегодняшняя встреча мэра с городскими чиновниками. В 2021 году Казань принимает участие в реализации 21 регионального проекта по 10 нацпроектам. Они касаются социальной сферы и экономики.

Строятся дома, инфраструктура. И на все это необходимы деньги. Общий объем финансирования в 2021 году составил 10,8 млрд рублей, 8,5 из них выделят из федерального бюджета, а остальные — из республиканского. Поэтому Метшин призвал подчиненных и дальше активно участвовать во всех нацпроектах, запланированных на ближайшие 5-10 лет.