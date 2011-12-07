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В Казани сократили количество парковочных мест

На улицах Олонецкого и Толстого появились новые парковки.

В Казани парковочных мест стало на 85 меньше. На муниципальных платных парковках теперь насчитывается не 6413, а 6328 мест. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

На улице Сибгата Хакима число парковок сократили на 23 места, на Маяковского на 5, а на Профсоюзной всего на одно. Также исключили из реестра парковку между Дворцом спорта и ЦУМом, там размещалось около 120 машин.

По данным исполкома Казани, на Олонецкой появилось 48 парковочных мест, а на Толстого — 16.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани до 30 октября продлили льготный режим парковок.

КВ
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