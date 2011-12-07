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В Нацбиблиотеке РТ с 20 по 26 сентября пройдет фестиваль «Умное кино»

Организаторами фестиваля выступает российское общество «Знание».

Фестиваль «Умного кино» приглашает в Нацбиблиотеку РТ всех желающих для просмотра фильмов. Организаторами фестиваля выступает российское общество «Знание», сообщает мэрия Казани. 

Бесплатные показы стартуют с 20 сентября. Зрителям покажут научные и образовательные фильмы, которые призваны пролить свет на культурные явления и технологические достижения человечества. 

Кинопоказы проходят в шести городах России с августа по октябрь 2021 года. 

Ранее сообщалось, что казанцы смогут посмотреть фильм «Девятаев» по браслету проголосовавшего в автокинотеатре у центра семьи «Казан».

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