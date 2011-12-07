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В центре Альметьевска готовы снести старейшее здание гостиницы

Здание простаивает уже много лет.

В центре Альметьевска готовы снести старейшее здание гостиницы по улице Ленина, 94, сообщил генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Магнатов. 

«Здание не может использоваться как гостиница», — подчеркнул Магнатов. 

По его словам, единственное, что сейчас можно сделать с этим зданием — снести его, так как уже много лет оно простаивает. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани приступили к сносу развлекательного комплекса «Ривьера».  

КВ
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