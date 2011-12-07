В центре Альметьевска готовы снести старейшее здание гостиницы по улице Ленина, 94, сообщил генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Магнатов.

«Здание не может использоваться как гостиница», — подчеркнул Магнатов.

По его словам, единственное, что сейчас можно сделать с этим зданием — снести его, так как уже много лет оно простаивает.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани приступили к сносу развлекательного комплекса «Ривьера».