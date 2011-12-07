А Казани не хватает сказки...

Наш путь к железнодорожному вокзалу пролегал по улице Новой, на которой нам и повстречались герои сказа Бажова «Каменный цветок», крокодил Гена и Чебурашка, Львенок и Черепаха - герои известных мультфильмов, Баба-яга и избушка на курьих ножках. Есть в микрорайоне Железнодорожном и свое дерево любви, и скульптуры громадных белых цапель, будто бы договорившихся о свидании на углу одного из домов. Причем кавалер, которого можно определить по ярко-оранжевому галстуку, явно готовился к встрече - в клюве он держит цветок. Его подругу-кокетку выдают накрашенные ресницы, серьги и бусы. Но, пожалуй, самая популярная композиция в микрорайоне - это своеобразный памятник Трусу, Балбесу и Бывалому - персонажам Вицина, Никулина и Моргунова из знаменитых кинокомедий Леонида Гайдая. Навстречу им по одной из аллей будто бы мчится тот самый красный автомобиль из «Кавказской пленницы», на котором и разъезжала эта троица в фильме. Правда, тут авто выполняет еще и декоративную функцию клумбы...По приезде домой уже из интернета узнали, что виденные нами композиции лишь маленькая толика скульптур микрорайона, бывшего не так давно городом Железнодорожным. Говорят, там в одном из дворов можно обнаружить и «Ухо желаний». Если обойти вокруг него несколько раз, непременно исполнится заветная мечта. Эх, придется вернуться в Балашиху вновь, чтобы полюбоваться и бременскими музыкантами, и Емелей с волшебной Щукой, и другими скульптурами и клумбами во многих дворах подмосковного городка. С ними город стал еще уютнее и зеленее. Жаль, в Казани сказочных персонажей на городских улицах можно по пальцам пересчитать. Думаю, и казанцам, и гостям нашего города понравилось бы, если на улицах, в парках и скверах появились бы необычные скульптурные композиции.