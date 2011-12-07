Более тысячи казанцев остались без света из-за отключения трансформаторной будки

В Казани более 20 домов остались без света из-за отключения трансформаторной будки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отключении электроэнергии на трансформаторной подстанции на ул. Мусина, 70 поступило на номер экстренных служб в 21.22. Без света остались дома по адресам: ул. Маршала Чуйкова, 22, 25 27, 29, 33, 35а, 36; ул. Мусина, 55, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 78; ул. Фатыха Амирхана, 79, 83, 85, 85а, 87.

На место была направлено оперативная группа казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Электроснабжение по постоянной схеме вернули в дома в 23.50.