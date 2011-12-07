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В Казани появились снежные фигуры рабочих

Снежные арт-объекты расположены в Ново-Савиновском районе

В столице Татарстана по улице Четаева, 17 установлены необычные скульптуры. Как сообщается на сайте мэрии, они посвящены рабочим профессиям в сфере ЖКХ и уже были оценены местными жителями. Фигуры таких профессий, как электрик, дворник, маляр, водопроводчик и каменщик призваны популяризировать профессии в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Создал фигуры из снега скульптор из Зеленодольска Виктор Макаров, на возделывание которых, по его словам, ушло три дня.

Снежные скульптуры простоят до весны.

КВ
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