В Казани появились снежные фигуры рабочих

В столице Татарстана по улице Четаева, 17 установлены необычные скульптуры. Как сообщается на сайте мэрии, они посвящены рабочим профессиям в сфере ЖКХ и уже были оценены местными жителями. Фигуры таких профессий, как электрик, дворник, маляр, водопроводчик и каменщик призваны популяризировать профессии в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Создал фигуры из снега скульптор из Зеленодольска Виктор Макаров, на возделывание которых, по его словам, ушло три дня.

Снежные скульптуры простоят до весны.