В Казани фонтан на озере Кабан запустили раньше запланированной даты

Сегодня заработал самый большой фонтан в Казани — городской фонтан на озере Кабан, высотой 32 метра. Власти Казани планировали запустить фонтан 25 мая.

Плавающий фонтан на озере Кабан было решено запустить последним, так как на его подготовку требовалось больше времени, специалистов и техники.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 1 мая в Казани заработали фонтаны в парке Горького, в Лядском саду, парке им. Карима Тинчурина и в парке «Крылья Советов». Всего в городе насчитывается 29 фонтанов, 24 из которых будут работать летом.