Границы Казани могут расшириться за счет шести участков Лаишевского района

Городские власти выступают с инициативой о включении в границы Казани шести участков Лаишевского района, прилегающих к столице Татарстана.

Соответствующее предложение планируют направить в Госсовет РТ. Накануне на сессии Казгордумы председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина подчеркнула, что законные процедуры, предваряющие решение были выполнены.

Так, городские парламентарии работают над проектом с прошлого года, а 15 января прошли общественные слушания.