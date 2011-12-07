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Границы Казани могут расшириться за счет шести участков Лаишевского района

Соответствующее предложение депутаты Казгордумы планируют передать в Госсовет РТ.

Городские власти выступают с инициативой о включении в границы Казани шести участков Лаишевского района, прилегающих к столице Татарстана.

Соответствующее предложение планируют направить в Госсовет РТ. Накануне на сессии Казгордумы председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина подчеркнула, что законные процедуры, предваряющие решение были выполнены.

Так, городские парламентарии работают над проектом с прошлого года, а 15 января прошли общественные слушания.

КВ
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