Казань планируют перевести на раздельный сбор ТКО

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Власти Казани планируют принять нормативно-правовой документ об обязательном разделении ТКО, сообщил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.
«Без этого документа мы не сможем заставить людей переходить на дуальный сбор отходов», — считает Анисимов.
На данный момент власти проводят активную разъяснительную работу среди населения. Волонтеры стоят на контейнерных площадках и объясняют жителям города, как правильно выбрасывать мусор.
Госкомитет РТ поддержал инициативу комитета ЖКХ Казани.
Напомним, на данный момент нормативно-правовой документ об обязательном разделении ТКО есть только в Москве. В Казани 80% дворов уже оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов.