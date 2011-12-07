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Казань планируют перевести на раздельный сбор ТКО

Контейнерами для раздельного сбора мусора оснащены 80% дворов города.

Власти Казани планируют принять нормативно-правовой документ об обязательном разделении ТКО, сообщил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

«Без этого документа мы не сможем заставить людей переходить на дуальный сбор отходов», — считает Анисимов.

На данный момент власти проводят активную разъяснительную работу среди населения. Волонтеры стоят на контейнерных площадках и объясняют жителям города, как правильно выбрасывать мусор.

Госкомитет РТ поддержал инициативу комитета ЖКХ Казани.

Напомним, на данный момент нормативно-правовой документ об обязательном разделении ТКО есть только в Москве. В Казани 80% дворов уже оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов. 

КВ
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