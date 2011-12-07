Рустам Минниханов проверил, как идет строительство БКК

Рустам Минниханов посетил стройку Большого Казанского кольца и проверил, как идут работы по возведению автодороги, сообщает пресс-служба президента РТ.

«На объекте его сопровождали министр транспорта и дорожного строительства Ленар Сафин и мэр города Казани Ильсур Метшин», — уточняется в сообщении.

В сообщении также отмечается, что первый этап строительства БКК завершен на 90% — осталось уложить дорожное полотно.

Также ведутся работы по благоустройству придорожной территории: высаживаются деревья, устанавливается система автополива и освещения. Кроме того, рабочие готовят участки для трамвайных путей и строят мост через Моностырскую протоку.

Планируется, что к концу августа по БКК уже будет курсировать трамвай.

Напомним, БКК возводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».