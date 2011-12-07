Массовый забег ALGA-TRAIL на Лебяжьем пройдёт 20 июня

Ранее отменённый из-за погодных условий массовый забег ALGA-TRAIL в честь 1100-летия принятия ислама пройдёт 20 июня на Лебяжьем озере. Организатором мероприятия выступило Духовное управление мусульман РТ, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Сообщается, что в забеге смогут принять участие желающие от 5 лет и старше.

Для разных возрастов предусмотрены несколько дистанций:

Мужчинам и женщинам старше 16 лет открыта дистанция в 10 км и 5 км. Стоимость участия – 200 рублей.

Подросткам от 9 до 15 лет доступна дистанция 1100 метров. Участие бесплатное.

Для самых маленьких участников (от 5 до 8 лет), предусмотрена дистанция в 500 метров. Участие бесплатное.

Мероприятие начнётся в 9:00.

Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию по ссылке.