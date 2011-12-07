Казанцев не пустят в лес возле Лебяжьего?

Он распространяется на леса, расположенные на землях федерального лесного фонда. Подробнее об ограничениях в ходе пресс-конференции рассказал первый замминистра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов.

- В этом году нам пришлось принять экстренные меры в связи с наступившей устойчиво жаркой погодой. Последнюю неделю температура достигает +38°С, а в отдельных районах +40°С - в лесах действует IV, высокий, класс пожароопасности, - обрисовал ситуацию Ильгизар Зарипов.

Таким образом, в лесах федерального фонда запрещается пребывание людей, въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ. Запрет не касается сквозного проезда по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством.

Ведомство намерено жестко контролировать исполнение постановления Кабмина Татарстана: лесные дороги перекроют шлагбаумами, организуют круглосуточное дежурство в подведомственных учреждениях, усилят патрулирование в лесных массивах, организуют временные посты в местах массового посещения лесов в выходные и праздничные дни. Об ограничениях татарстанцев оповестят посредством установки предупредительных аншлагов на границе лесов.

- Такие постановления об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств принимались в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 году. Мы понимаем важность лесов для общественности, поэтому в случае снижения класса пожарной опасности незамедлительно инициируем принятие документа, снимающего данный запрет, - сказал первый замминистра лесного хозяйства РТ.

Однако кошмарить татарстанцев штрафами не планируют. Например, сбор ягод не запрещен, тем более растут они чаще всего не в самих лесных массивах, а на опушках. Также ограничения не распространяются на водные объекты, прилегающие к лесам федерального фонда.

- Мы не говорим о жестких санкциях - принятый документ направлен на профилактику лесных пожаров. Факт нахождения в лесу не образует состава административного правонарушения. Но если гражданин будет нарушать правила пожарной безопасности, то его привлекут к ответственности, - объяснил Ильгизар Зарипов.

Но попадают ли под ограничения лесные массивы, примыкающие к Казани? Первый замминистра лесного хозяйства РТ объяснил, что вокруг столицы республики есть как леса, относящиеся к категории федеральных, так и городские. Лесопарк Лебяжье, Горкинско-Ометьевский лес относятся ко второй категории.

- Они не включены в состав государственного лесного фонда, расположены на муниципальных землях, и муниципалитет самостоятельно принимает решение о введении ограничений. Сейчас ограничений на их посещение нет, - сказал чиновник.

Замминистра также напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - до 20 тыс. рублей, юридических лиц - до 200 тыс. рублей. А если нарушение повлекло за собой возникновение лесного пожара с ущербом, то может последовать и уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.

В 2011 - 2019 годах в Татарстане обошлось без происшествий в пожароопасный период. Хотя в нынешнем году только на территории ПФО зафиксировано 236 лесных пожаров, в том числе 7 крупных, огнем было выжжено более 1800 гектаров.

Безопасность в татарстанских лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций II типа при лесхозах и 5 лесопожарных станций III типа при ГБУ РТ «Лесопожарный центр». Численность лесопожарных формирований составляет 675 человек, в их распоряжении 342 единицы различной техники. Ведется космический, авиационный и наземный мониторинг для выявления возгораний.

За год в Татарстане создано 2670,2 км новых противопожарных минерализованных полос и проведен уход за имеющимися барьерами общей протяженностью 5448,9 км. По состоянию на 14 июля выполнены работы по строительству дорог противопожарного назначения общей протяженностью 50 км и их реконструкции - 220 км, благоустроено 225 мест отдыха граждан, пребывающих в лесах.