С казанского пляжа «Локомотив» активисты собрали 140 кг мусора

На казанском пляже «Локомотив» прошла экологическая акция. За день ее участники очистили более двух километров прибрежной территории, сообщает пресс-служба мэрии города.

В уборке территории приняли участие сотрудники Минэкологии РТ, предприниматели и другие экоактивисты некоммерческих организаций. За час они собрали 140 кг мусора. Все содержимое было разделено на соответствующие фракции.

Экологическая акция по сбору мусора состоялась в рамках проекта «Чистая Волга».