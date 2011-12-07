Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

С казанского пляжа «Локомотив» активисты собрали 140 кг мусора

Экологическая акция по сбору мусора состоялась в рамках проекта «Чистая Волга».

На казанском пляже «Локомотив» прошла экологическая акция. За день ее участники очистили более двух километров прибрежной территории, сообщает пресс-служба мэрии города.

В уборке территории приняли участие сотрудники Минэкологии РТ, предприниматели и другие экоактивисты некоммерческих организаций. За час они собрали 140 кг мусора. Все содержимое было разделено на соответствующие фракции.

Экологическая акция по сбору мусора состоялась в рамках проекта «Чистая Волга».

КВ
Лента новостей