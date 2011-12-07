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В Казани на БКК открыли надземный переход

Строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Казани на БКК открыли надземный переход, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«Завершены строительно-монтажные работы 1 этапа Большого Казанского кольца на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская», — уточняется в сообщении ведомства.

На прошлой неделе завершили работы надземного пешеходного перехода и теперь он открыт для передвижения пешеходов между сходами 1-4.

Также на участке выполнена дорожная разметка термопластиком по постоянной схеме на всех проезжих частях объекта. Установлены рабочие знаки.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта безопасные и качественные автодороги.

КВ
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