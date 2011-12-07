В Авиастроительный район Казани приедут специалисты пункта вакцинации и стерилизации собак. Пункт будет располагаться на территории Государственного ветеринарного объединения по адресу: жилой массив Сухая Река, ул. Малая Заречная, 15а, сообщает мэрия Казани.

Специалисты будут принимать всех желающих с 10.00 до 14.00. Собак будут вакцинировать, стерилизовать, по желанию владельца питомцу могут выдать ветпаспорт. Также предусмотрено чипирование.

Ранее сообщалось, что в Казани специалисты пункта вакцинации и стерилизации собак будут выезжать в районы до октября.