Жители Казани жалуются на водителей автобусов, проезжающих мимо остановки

Казанцы пожаловались на водителей автобусов, которые проезжали мимо остановки для экономии времени. Соответствующий пост появился в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что около «Ак Барс Арены» на полосе-дублере произошла авария, а также отмечались 10-балльные пробки.

«Пустые автобусы проезжали мимо, не заезжая на отставку „Ак Барс Арена“. Водители просто экономили свое время, так как на полосе-дублёре произошла авария и движение было затруднено. Им было плевать, что на остановке стояли люди, которые мёрзли и ждали их», — написали казанцы в соцсетях.