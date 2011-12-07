Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жители Казани жалуются на водителей автобусов, проезжающих мимо остановки

По словам горожан, водители таким образом экономили время из-за ДТП на полосе-дублере.

Казанцы пожаловались на водителей автобусов, которые проезжали мимо остановки для экономии времени. Соответствующий пост появился в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что около «Ак Барс Арены» на полосе-дублере произошла авария, а также отмечались 10-балльные пробки.

«Пустые автобусы проезжали мимо, не заезжая на отставку „Ак Барс Арена“. Водители просто экономили свое время, так как на полосе-дублёре произошла авария и движение было затруднено. Им было плевать, что на остановке стояли люди, которые мёрзли и ждали их», — написали казанцы в соцсетях. 

КВ
Лента новостей