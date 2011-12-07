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МВД по РТ: «Мы поддерживаем идею о введении ответственности за остановку авто без номеров»

Мэрия Казани выдвинула инициативу об эвакуации авто без номеров.

МВД по РТ поддержало идею мэрии Казани об эвакуации авто без номеров, сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин во время заседания Госсовета РТ.

«Остановка машин без номеров не подлежит административной ответственности. Недавно исполком Казани внес соответствующий законопроект о введении соответствующей ответственности, мы их поддержим, за исключением вопроса об эвакуации, потому что это вопрос федерального регулирования. В целом мы эту тему понимаем и внутренне поддерживаем», — сказал Хохорин.

Ранее в Казани был разработан регламент с наказанием водителей припаркованных авто без номеров. Из-за отсутствия наказаний в законодательстве на заперт стоянки авто со снятыми номерами, вопрос стал актуальным для столицы РТ. 

КВ
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