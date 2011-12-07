Казанского владельца сауны оштрафовали на 250 тысяч рублей за работу во время режима самоизоляции

В Казани владелец сауны повторно нарушил режим самоизоляции и не закрыл предприятие, несмотря на запрет. За нарушение санитарных требований бизнесмен оштрафован на 250 тысяч рублей.

Всего в столице Татарстана за нарушение масочно-перчаточного режима составлено свыше 2 тысяч протоколов, из них свыше 400 в адрес продавцов магазинов, свыше 200 – по отношению к пассажирам и водителям общественного транспорта, сообщили на городском оперативном штабе по борьбе с короновирусом.