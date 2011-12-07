На БКК началось строительство надземного пешеходного перехода

В Казани на БКК началось строение надземного пешеходного перехода, уже ведется остекление пролетного строения, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

На участке от ул. Булатова до Фермерского шоссе рабочие продолжают устраивать тротуары и дорожное покрытие правого и левого съездов.

Напомним, работы по строительству Большого казанского кольца ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» с июля прошлого года. Завершить строительство участка новой четырехполосной дороги планируют к августу 2020 года. Данный этап строительства предполагает возведение путепровода над Фермерским шоссе длиной 110 и шириной 36 метров.