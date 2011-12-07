С 12 мая в Казани открыты для посещения горожан парки и скверы столицы. При этом казанцы обязаны строго соблюдать масочный режим и иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки, где традиционно собирается большое количество людей.

Сегодня в Казани начнется сезон фонтанов. Первым откроется фонтан в Горькинско-Ометьевском лесу, затем на бульваре «Ак чэчэклер». В течение недели начнут действовать все остальные городские фонтаны, сообщили сегодня на городском оперативном штабе по борьбе с короновирусом.

На время пандемии в парках и скверах, а также на всех общественных пространствах не будут проводиться массовые мероприятия. Пока на июль отложен фестиваль мороженого, а ярмарку самозанятых отложили на август.

В пляжном сезоне — 2020, который начнется 1 июня, в Казани начнут работать 2 новых пляжа — на озере Комсомольское и на озере Лебяжье.