Лекции для детей, татарский клуб и фестиваль мороженого: что ждёт нас летом в парках Казани

Йога, стречинг и зумба: уже доступны для казанцев

В этом году летняя программа в общественных пространствах города стартовала с 15 мая и продлится до 15 сентября. Уже сейчас действует беговой клуб в Горкинско-Ометьевском лесу, а 18 мая на набережной озера Кабан начнутся утренние занятия йогой.

«Нас ждут разные проекты: образовательные, гастрономические, творческие, языковые спортивные и культурные», — отметил директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Роберт Гарипов.

Он добавил, что проект «Зеленый фитнес» снова запустит тренировки в парках. На территории 10 парков города еженедельно будут проходить общедоступные занятия по йоге, скретчингу, зумбе, беговые и силовые тренировки под руководством опытных инструкторов.

В июле — фестиваль мороженого

Ежегодный фестиваль «Гриль-фест» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу 29 и 30 мая с 12:00 до 20:00.

В нём будут участвовать 15 кафе и ресторанов города. Посетителей ждут мастер-классы от Гильдии поваров Татарстана, выступление музыкальных групп и DJ-сеты. В парке будет работать шатер для чайных церемоний, детская площадка с бесплатными мастер-классами и фотозона.

В июле же в парке имени Горького проведут Большой фестиваль мороженого.

Роберт Гарипов отметил, что дирекция планирует запустить новые проекты этим летом. Например, будет запущен сельскохозяйственный маркет, также появятся образовательная школа для детей и взрослых, сувенирный магазин, детский эколагерь и фудтрак-городок.

Последний разместится рядом с экстрим-парком УРАМ. Под мостом Миллениум будут работать до 10 с фастфудом. Планируется, что работать в городке будут не только местные предприниматели, но и малый бизнес из других городов.

1 июня — лекции о воспитании и танцевальные мастер-классы

В Международный день защиты детей в парке «Черное озеро» проведут большие лекции для детей, подростков и их родителей.

С лекциями выступят: представители «ЛизаАлерт», Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток». На семинаре планируют обсудить воспитание детей, проблемы подростков и их взаимоотношения с родителями.

В парках «Калейдоскоп» 5–6 июня в парке имени Урицкого проведут традиционные праздники для детей с мастер-классами, песнями и танцами.

В августе — фестиваль «Милли кием»

В августе на набережной озера Кабан стартует второй фестиваль «Милли кием», который проходит в национальных костюмах. Кроме этого, на набережной начал работать татарский языковой клуб. Он открыт для всех желающих.

На набережной запланировано проведение концертов с участием местных исполнителей, музыкальные диджей-сеты в парках, танцевальные мастер-классы по изучению национальной культуры народов Поволжья.