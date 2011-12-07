Казанская Госавтоинспекция готовит масштабные рейды

ГИБДД Казани 19 июня проведет рейд по выявлению латентных нарушителей ПДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения, нарушающих правила перевозки детей и не пропускающих пешеходов. Также под внимание госавтоинспекторов попадут автолюбители, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.

Также будут отслеживаться пешеходы, не соблюдающие ПДД.

Рейд пройдет 19 июня с 20 до 22 часов.