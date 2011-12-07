Казанцев не приглашают на торжественное прохождение войск в честь 75-летия Великой победы

В торжественном прохождении, помимо военнослужащих, будет задействована автоколонна спецтехники – всего 40 единиц, а также ретро техника – отреставрированный танк «Колхозник Татарстана», самоходная артиллерийская установка СУ-100, ракетная установка «Катюша» и другие. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татаринформ» сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

- Мы не приглашаем казанцев и гостей города на это праздничное мероприятие – таковы требования роспотребнадзора, - отметила Лейла Фазлеева. – Торжественное прохождение и концертная программа будут транслироваться по каналу ТНВ. Зрительные места на трибуне подготовят только для ветеранов.