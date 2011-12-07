Летом в Казани ограничат движение по улицам Шамиля Усманова и Кулахметова

В Казани будет ограничено движение для транспорта и пешеходов по улицам Шамиля Усманова и Кулахметова. Временные ограничения связаны с реконструкцией теплосетей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ

Известно, что движение на проезжей части по улице Кулахметова ограничат в районе домов №16 и 7 с 18 июня по 21 июня. Тротуар на этом участке будет закрыт с 22 июня по 15 августа.

Движение по улице Шамиля Усманова в районе домов №11, корп. 2 и №9 будет ограничено до 31 июля.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц, движение на которых будет ограничено в ближайшее время.