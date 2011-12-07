«Обработка не предусмотрена»: Дирекция парков и скверов Казани рассказала, почему не травит комаров

В общественных пространствах Казани, как и во всем городе, не предусмотрена обработка от комаров. На сегодняшний день в городе проводится только противомалярийная обработка на водоемах. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.

«Согласно информации на сайте мэрии Казани, работы проводятся на водных объектах города с конца мая. В частности, уже обработано правобережье Казанки (от КРК „Ривьера“ до Центра семьи „Казан“ и от стадиона „Ак Барс Арена“ до моста Миллениум), левобережье Казанки (от Ленинской дамбы до побережья напротив остановочного пункта „Новаторов“), озеро Кабан, озера поселка Залесный, лесопарка „Лебяжье“, в жилых комплексах Ново-Савиновского района», — говорится в сообщении.

На вопрос о том, сколько тратится средств на обработку парков и скверов от комаров, в Дирекции сообщили следующее: «Мы видим запрос горожан на обработку от комаров в общественных пространствах города, однако это вопрос финансирования и требует принципиального решения».

Там же напомнили, что в мае в общественных пространствах Казани прошла обработка от клещей. Акарицидная обработка проводится Дезинфекционной станцией города Казани.

Ранее «Казанские ведомости» рассказывали, как защититься от комаров.