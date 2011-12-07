В Казани изменятся маршруты движения общественного транспорта в день соревнований по триатлону

В Казани 19 мая в связи с проведением международного соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2021 изменится схема движения общественного транспорта, сообщается на сайте мэрии Казани.

В сообщении указано, что движение троллейбусов №1 «Горьковское шоссе – роддом»; №2 «Станция метро «Площадь Тукая» – ул.Академика Арбузова»; №13 «ул.Халитова – ул.Ленинградская» будет отменено.

Также изменения коснутся некоторых автобусных маршрутов. Подробнее ознакомиться с изменениями можно здесь.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани временно ограничат движение транспорта в центре города в связи с праздником «Духов день в Суконной слободе».