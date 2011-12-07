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Владимир Леонов примет участие в Ironstar Kazan 2021

Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 16 стран.

Министр спорта РТ примет участие в предстоящих соревнованиях Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Об этом на пресс-конференции заявил директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров. 

«Мы с ним вдвоем пройдем три этапа, он плывет и дальше я перехватываю эстафету, участвую в велогонке и в беге, он проплывет практически два километра, дальше 90 километров на велосипеде и бегом это уже моя часть», — заявил Вадим Янгиров.

Кроме того, в соревнованиях примут участие и несколько членов кабмина — это министр цифрового развития Айрат Хайруллин, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов, вице-мэр Казани Денис Калинкин и другие представители государственных органов власти. 

«Казань — самая спортивная столица, с точки зрения вовлеченности администрации, города и республики. Мы всегда приводи в пример Казань. Владимир Леонов был одним из первых, кто начал принимать участие в соревнованиях Ironstar, так мы вовлекли пятикратную олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко, нового министра спорта в Краснодарском крае. У нас даже начали участвовать главы регионов», — рассказал генеральный директор и партнер Ironstar Андрей Кавун.

Напомним, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 16 стран.

КВ
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