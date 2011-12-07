Казань пробежала в «Кроссе нации»

Площадкой для «Кросса нации - 2018» уже по сложившейся традиции стал участок Кремлевской набережной от Кремлевского моста до ул. Саид-Галеева. Перед стартом гостей и участников забега приветствовали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов и председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова.Первыми на дистанцию вышли учащиеся школ, которые отстаивали свое право получить значок ГТО в двухкилометровом кроссе. Школьники почти хором убедили нашего корреспондента, что для них в удовольствие выйти в субботнее утро на пробежку, а кроме того, еще одним стимулом будут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые должны зачислить за знак отличия.После школьников организаторы пригласили на старт профессионалов. Помимо двухкилометровки королям бега были предложены и дистанции посолиднее - 4 и 6 км.- Я 10 лет занимаюсь легкой атлетикой, каждый день тренируюсь, так что эту дистанцию с легкостью преодолел. Такая разминка перед полумарафоном. Неподготовленному человеку будет сложно с ходу осилить 6 км. Если выбрать быстрый темп, что свойственно любителям, то силы могут иссякнуть уже после первого круга. Желательно плавно ускоряться с каждым кругом, - поделился секретом успеха победитель в беге на 6 км Кирилл Дятлов. В забеге на 4 км победителем стала Альбина Гильмутдинова. Девушка, преодолевшая эту дистанцию за 15 минут 2 секунды, заметила, что регулярно участвует в соревнованиях и тренируется в парках, на стадионе.Вышли на старт и совсем юные ребятишки, которые с азартом рванули наперегонки с выстрелом судейского пистолета. Пожалуй, у них были и самые активные болельщики - их родители, которые подбадривали малышей в борьбе за призовые места. Отдельный забег был подготовлен для пожилых людей (одному из участников исполнилось аж 90 лет!).Вышли на старт и татарстанские управленцы. В их числе был министр спорта РТ Владимир Леонов, облачившийся в черную тренировочную одежду и красные беговые кроссовки. Однако эффектная обувь не принесла ему победу. Первым к финишу пришел управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин. Впрочем, Леонов намекнул, что этот старт далеко не последний в этом календарном году.- В первую очередь такой массовый старт нужен для настроения. Дело не в высоких результатах, а в здоровом образе жизни. Здорово, что только в Казани каждый год на дистанцию выходят более 20 тысяч человек, а по всей республике - более 200 тысяч! 7 октября в городе пройдет полумарафон, уже подано 2,5 тысячи заявок. И немаловажно, что все эти старты ведут к популяризации нашего города и республики. Молва о туристической и спортивной Казани становится все шире и шире. Мы и впредь будем продолжать подобные мероприятия, например, в конце этого года планируем провести массовый старт по лыжам и сноуборду. Если все пройдет хорошо, то на следующий год включим это мероприятие в общий календарь, - заметил министр.Изюминкой мероприятия стал массовый забег на 1 км. Группами, чтобы участники не мешали друг другу на трассе, стартовали учащиеся школ, средних и высших учебных заведений, работники городских предприятий. Многие бежали с флагами организаций, которые они представляли. Сентябрьское солнце и 20-градусное тепло добавили «Кроссу нации» праздничной атмосферы здорового образа жизни.