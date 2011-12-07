Некоторые дома в Вахитовском районе на сутки останутся без воды. Отключение воды запланировано 20 сентября в 9 утра. Об этом сообщает мэрия Казани.

Таким образом, временные неудобства коснутся домов № 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 24/1, 33 по улице Калинина. Подача воды будет осуществлена в 5 утра на следующий день.

Также 20 сентября в домах по улицам Баумана, Ново-Песочная, Островского, Право-Булачная, Профсоюзная будет понижено давление до 23:00 следующего дня. Полный список домов, которых частично коснется отключение, можно узнать тут.

В «Водоканале» предупреждают жителей о том, что лучше запастись водой заранее. Заявку на подвоз воды можно оставить по номеру +7 (843) 231-62-60.



