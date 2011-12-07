«Профсоюзная» это не про профсоюзы – программа мультиформатного фестиваля в Казани

Музыкальная сцена

Организаторы обещают, что с 15.00 и до 18.00 гостей на музыкальной сцене будут диджей-сеты от различных артистов, а затем начнется почасовая программа.

Откроет ее дуэт VOLAC, который в аккаунтах в соцсетях называет себя «лицом прогрессивной электроники в России» и заявляет, что делает «национальный колорит своей главной фишкой».

В 19.00 на сцену выйдет исполнительница Тося Чайкина. Она, кстати, дочь художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Татарстана Александра Сладковского. Свое творчество и музыку она называет свободной и смелой в экспериментах, но при этом с «эмоциональным и чувственным вокалом».

В 20.00 начнет выступление певец Владимир Золотухин с проектом Zoloto. Творческий путь он начал в Казахстане, а затем перебрался в Москву, и теперь его песни находятся в ротации крупных радиостанций России. Изначально он выступал совместно с группой Cardio Beat, но затем понял, что ему тесно в рамках одного жанра и начал экспериментировать.

Завершит музыкальный вечер Антоха МС — певец, трубач, исполнитель музыки в стиле хип-хоп. В начале своего творческого пути он не стал писать сложные тексты о печальных вещах, а выбрал тему светлых сторон жизни людей. Тогда же сформировался образ «парня из СССР» — резиновые сапоги, спортивная куртка и жизнь в спальном районе.

От Астрономической до Наджми

На участке между улицами Астронамическая и Кави Наджми будет сразу несколько активностей. С 15.00 до 18.00 пройдет турнир по настольному теннису. В 15.00, в 16.00 и в 17.00 Джамиля Лукманова будет начинать бесплатные 45-минутные экскурсии посвященные истории улицы Профсоюзная. Записаться можно на месте или заранее через Instagram — в каждой группе не более 25 человек.

С 15.00 до 18.00 будет работать выставка-продажа книг от независимых издательств и виниловых пластинок. А в 17.00 начнется часовая дискуссия о самопродюсировании и продвижении авторского контента. С 15.00 начнет работу фотозона.

От Наджми до Джалиля

На участки между улицами Кави Наджми и Мусы Джалиля с начала фестиваля и до 19.00 пройдет Public Art. Уличные художники нарисуют арт-работу. К ним даже можно будет присоединиться и нарисовать свой рисунок с помощью баллончика, а мастера впишут его в общую картину.

В 16.00 и в 18.00 начнется спектакль «Сережа», про охранника, у которого скоро день рождения. Можно будет принять участие в воспоминаниях героя спектакля и потанцевать — но на площадку пускают только 50 человек.

В 15.00 начнется часовой мастер-класс бартендера Артема Талалая из Сочи. Организаторы отмечают, что у него «философский подход к разработке коктейлей». Кроме того, с 15.00 и до 18.00 на этом участке будут работать маркеты и иные мастер-классы.

От Джалиля до Чернышевского

На участке от улицы Мусы Джалиля до улицы Чернышевского с 15.00 до 18.00 будет работать своп-маркет. Это когда человек приносит пять элементов одежды в отличном состоянии и обменивает их на другие вещи. Организаторы обещают, что на фестиваль придут известные блогеры, которые могут принести брендовые вещи.

Заведения, которые находятся на перекрытом участке Профсоюзной, в этот день будут предлагать скидки по браслетам проголосовавших, а на улице свои палатки разместят и другие заведения города.