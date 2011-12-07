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В старейшем детском саду Казани завершили капремонт и объявили набор детей

Детский сад после ремонта уже посетили первые 60 малышей.

В детском саду, который был открыт в Казани первым, завершили капремонт. Сегодня садик, который впервые принял детей в 1903 году, посетили первые 60 малышей.

В здании детского сада четыре группы, расположенные на первом и втором этажах; на третьем этаже пищеблок, музыкальный зал, кабинеты специалистов. Максимальная вместимость 100 воспитанников.

В каждой группе есть раздевалки и удобные санузлы. Из-за технических условий кладовые и пищеблок были расположены на третьем этаже. Здание имеет чердачное и подвальное помещения. В подвале два отсека. В одном расположен бойлер для горячей воды, во втором — овощехранилище.

У детсада № 15 существует одно неудобство: у учреждения нет своей площадки для прогулки. Гулять малыши ходят в соседний двор, на Большой Красной, 58.

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