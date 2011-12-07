В Казани на склоне Русско-Немецкой Швейцарии установят ленточный подъемник

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В Казани на склоне Скотских гор Русско-Немецкой Швейцарии планируют установить ленточный подъемник, сообщила главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина.
Проектирование подъемника проходило по поручению мэра Казани Ильсура Метшина, который попросил просчитать проект ао созданию инфраструктуры для начинающих лыжников и сноубордистов.
Надземный ленточный подъемник будет более экологичным и транспортабельным вариантом, уточнила спикер.