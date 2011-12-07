Эксперты проверяют казанский двор, где девочку затянуло в песок. Пока следственные органы проводят свою проверку, руководители программы «Наш двор» организовали свою.

Как рассказали корреспонденту «КВ» в пресс-службе программы президента РТ «Наш двор», по всей территории Татарстана действуют единые принципы реализации программы, в том числе определены и подходы к организации детских площадок во дворах.

Так, в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 (п. 4.3.22.2) для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования по всей зоне приземления устраивают ударопоглощающие покрытия. Толщина песка определяется указанным ГОСТом и для детского оборудования, высота падения с которого составляет 3 метра, должна быть не менее 300 мм. Кроме того, согласно п. 4.3.26.7 ГОСТ Р 52169-2012, если в качестве покрытия на детской игровой площадке применяется сыпучий материал, для компенсации вытеснения материала толщину покрытия увеличивают на 100 мм. Самая высокая точка детской горки, смонтированной на площадке по ул. Гарифьянова, д. 11 составляет 3,5 метра.

Таким образом, на этой детской площадке во избежание травм и в соответствии с установленными требованиями создана «подушка» из песка в 400 мм.

На момент предполагаемого происшествия в Казани шел период активного таяния снега. Талые воды уходили в грунт, часть влаги сохранялась какое-то время на поверхности.

Такие «провалы» при давлении на нетвердую поверхность, действительно, возможны, как и провалы в снег или в пропитанный талыми водами грунт, пояснили в пресс-службе.

«Здесь важен вопрос о порядке эксплуатации детской площадки, в том числе: не хранился ли на ней собранный во дворе снег, что могло привести к перенасыщению песка талыми водами. Это не является нормальной эксплуатацией площадки, но такие факты были не единичны во всех дворах», — говорит пиар-менеджер программы Аделина Кузина.

В настоящее время проводятся необходимые заборы и лабораторные испытания с привлечением лабораторий ГлавТатДорТранса. Вопрос находится на контроле. По результатам лабораторных испытаний будут приниматься соответствующие решения и меры реагирования.

Есть связь с мамой девочки, она находится под наблюдением, никаких травм, к счастью, у девочки не обнаружено, пояснили в пресс-службе программы «Наш двор».

Напомним, в Казани СУ СКР по РТ проверяет факт происшествия на детской площадке, где девочку по пояс затянуло в песок во дворе дома по ул. Гарифьянова. Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.