Скоро лето: власти Казани выйдут на войну против расклейщиков рекламы и «автохамов» на зелёных зонах

За рекламу на столбах и заборах

Во время делового понедельника в казанской мэрии начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Наиль Минвалеев рассказал, что столицу Татарстана в преддверии лета ждёт чистка и ремонт. До майских праздников облик города должен претерпеть кардинальные изменения.

В частности, необходимо очистить все городское пространство от мусора, провести ремонт скамеек, во дворах — отремонтировать детские площадки. Домовые территории также должны быть очищены от мусора и содержаться в чистоте.

«Не допускается использование малых архитектурных форм не по назначению. Наклеивать на них любые объявления нельзя», — заявил Минвалеев.

Расклейка объявлений — больная тема для городских чиновников. По заявлению руководителя УАТИ, листовки можно встретить на заборах предприятий, которые тоже должны быть приведены в порядок, на фасадах объектов также встречаются надписи, на входных группах рекламные конструкции, которые нарушают внешний вид города.

«Размещение рекламных плакатов в несогласованных для этих целей местах остается серьезной проблемой в нашем городе. С началом летнего сезона количество нарушений увеличивается. Требования к рекламным конструкциям и к их размещению изложены в постановлении исполнительного комитета», — сказал спикер.

По словам Минвалеева, в жаркую погоду в городе увеличивается количество расклеенной рекламы, что портит внешний вид улиц, а у горожан и гостей города оставляет «негативный осадок».

Отдельное внимание — содержание дорог, тротуаров, газонов и остановочных карманов общественного транспорта. Еще одной серьезной проблемой Минвалеев назвал «проблему мелкого мусора» — возле торговых объектов и офисов, в местах отдыха и на остановках должны быть урны, которые должны очищаться не реже одного раза в сутки, а также своевременно ремонтироваться или меняться.

За парковку на зелёной зоне

С таянием снега вырисовывается еще одна проблема — парковка в зелёной зоне. Штрафы на них сейчас можно выписывать в автоматическом режиме с использованием специального устройства.

«За это нарушение в прошлом году почти 16 тысяч автовладельцев были оштрафованы. Парковки машин на газонах убивают растительность, превращая красивые места в пыльные и грязные участки. В этом году мы планируем увеличить количество контрольных выездов», — сказал чиновник.

Республиканская программа «Наш двор» помогла создать на придомовой территории новые парковочные места, но все равно ситуация далека от идеала, потому что в некоторых дворах жильцы преграждают дороги железобетонными блоками или несогласованными шлагбаумами.

За грязь со строек на колёсах

Минвалеев заявил, что сейчас в городе 149 строек и каждый новый адрес попадает в систему мониторинга из-за того, что грузовики вывозят с этих объектов грязь.

«Несмотря на снижение количества случаев выноса грязи на городские дороги колесами машины, которые выезжают со строй площадки, это нарушение по-прежнему остается одним из самых распространенных. Как и неблагоустроенные подъездные пути. Как следствие — мы получаем справедливые претензии проживающих вблизи горожан», — считает глава УАТИ.

Власти города пообещали уже с апреля усилить контроль за спецтехникой. А градоначальник пообещал «наказывать рублём» нарушителей правил благоустройства города.

Ничего сверхсложного в соблюдении правил благоустройства абсолютно нет. Правила регламентируют работу не первый год. Спасибо всем, кто их соблюдает. Тех, кто не моет колёса, кто не имеет мойки колес на строительных площадках и вывозит грязь на чистые дороги, тех, кто на газоны выезжает, заезжает на благоустроенные территории на своих машинах, тех, кто расклеивает объявления на фасадах и портит внешний вид города, объединяет одно — неуважение к городу. И плевать они хотели на эти правиламэр Казани Ильсур Метшин



