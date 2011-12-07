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В Казани на борьбу с борщевиком выделили более 4 млн рублей

Очаги борщевика Сосновского обнаружены в трех районах столицы Татарстана.

На борьбу с борщевиком Сосновского в Казани в этом году выделено более 4 млн рублей. Это стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Достаточно давно не могли приступить к решению этого вопроса, а только в наших поселках выявлено 8 таких очагов на площади более 20 гектар», — заявил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Тимур Алибаев. 

На борьбу с борщевиком в этих двух районах выделено в 2021 году 696 тысяч рублей. Еще 3,5 млн рублей выделено Советскому району Казани, где от местных жителей также поступаютжалобы на ядовитый борщевик.

КВ
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