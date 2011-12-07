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В Казани назначен новый председатель Комитета внешнего благоустройства

Им стал Игорь Саляхутдинов.

В Казани назначили нового руководителя Комитета внешнего благоустройства. Им стал Игорь Саляхутдинов, ранее занимавший должность первого заместителя директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани», сообщает официальный портал города.

Саляхутдинов Игорь Игоревич родился 7 октября 1987 года в поселке Васильево Зеленодольского района.

Прошлый руководитель Игорь Куляжев теперь сосредоточится на решении стратегических вопросов и будет курировать развитие благоустройства в городе

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году на благоустройство 408 дворов в Казани было выделено 2,3 млрд рублей.

КВ
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